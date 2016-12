Borsa, chiusura in rosso per Tokyo: indice Nikkei -1,47%

Chiusura in netto calo per la Borsa di Tokyo, con l'indice Nikkei 225 che scende dell'1,47% a 16.391,45 punti. In diminuzione anche l'indice che misura l'andamento della fiducia dei consumatori giapponesi: a luglio è sceso a 41,3 punti rispetto ai 41,8 di giugno.