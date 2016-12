Borsa, chiusura in rialzo per Milano: il Ftse Mib guadagna lo 0,44%

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che ha guadagnato lo 0,44% a 17.729 punti. Il Ftse All Share ha messo a segno un +0,46% a 19.417 punti e il Ftse Italia Star ha registrato un incremento dello 0,90% a 24.349 punti.