18:06 - Dopo una giornata di forti perdite, la Borsa di Milano recupera nel finale chiudendo intorno alla parità e interrompendo una serie negativa lunga sei sedute. Il Ftse Mib sale dello 0,09% a 19.155 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,07% a 20.215. Vola Cnh, in rialzo del 5,28%, e anche Fca termina in progresso, a +0,78%. Avanzano Telecom e Stm, affonda Mps, che perde il 3,87%.