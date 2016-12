Borsa, chiusura in netto rialzo per Piazza Affari: Ftse Mib +2,56%

Piazza Affari chiude in deciso rialzo, alla vigilia delle elezioni americane, con il Ftse Mib che guadagna il 2,56% a 16.736 punti e l'All Share il 2,35% a 18.361,74 punti. Acquisti sostenuti nel comparto bancario, guidati dall'exploit di Mps che chiude con un balzo del 22,18% a 0,257 euro. In gran spolvero il settore auto con Ferrari che guadagna il 6,77% a 49,20 euro, dopo un terzo trimestre da record, e Fca che chiude in rialzo del 5,22% a 6,45 euro.