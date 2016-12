Borsa, chiusura in netto calo per Tokyo: Nikkei -1,25%

Chiusura in ribasso per la Borsa di Tokyo. L'indice Nikkei ha concluso le contrattazioni con una flessione dell'1,25% a 16.544,56 punti, 209,46 in meno rispetto alla chiusura di venerdì. A pesare, il calo del prezzo del greggio che ha colpito i titoli energetici e il rafforzamento dello yen che invece ha penalizzato le aziende esportatrici.