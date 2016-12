Borsa, chiusura in netto calo per Milano: Ftse Mib -1,74%

Seduta ampiamente negativa per la Borsa di Milano, che chiude con l'indice Ftse Mib in perdita dell'1,74% a 16.547 punti. In rosso anche il Ftse All Share, che lascia sul terreno l'1,58% a 18.191 punti. Tra i titoli male Saipem (-4,83%), Telecom (-3,80%) e Eni (-3,32%).