Borsa, chiusura in moderato rialzo per Milano: Ftse Mib +0,45%

Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,45% a 19.658,37 punti. Rialzi diffusi per i bancari: primeggia Banco Bpm, +6,6% a 2,58 euro. Ben comprate anche Bper Banca, +3,26% a 4,68 euro, e Unicredit, +3,39% a 14,3 euro. Chiusura in pesante ribasso per Il Sole 24 Ore nel giorno della notizia che il direttore, Giorgio Napoletano, l'ex presidente Benito Benedini e l'ex ad Donatella Treu sono indagati: -4,57%.