Borsa, chiusura in cauto rialzo per Milano: Ftse Mib +0,26%

Chiusura in cauto rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,26% a 21.486,91 punti. L'euro arriva a un passo da 1,18 dollari, superando i livelli di giovedì e toccando i nuovi massimi da gennaio del 2015. Alla chiusura dei mercati europei la moneta unica europea è scambiata in rialzo dello 0,28% a 1,179 dollari.