Borsa, chiusura in calo per Tokyo: l'indice Nikkei cede lo 0,68%

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Tokyo, a causa della rivalutazione costante dello yen sul dollaro e il protrarsi dell'instabilità a livello geopolitico. L'indice Nikkei ha ceduto lo 0,68% a quota 18.426 punti. Sul mercato dei cambi lo yen rimane sui massimi in 5 mesi sul biglietto verde a quota 109, dopo le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che non sembra intenzionato a favorire un dollaro forte.