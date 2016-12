Borsa, chiusura in calo per Piazza Affari: Ftse Mib -0,81%

Chiusura in calo per Piazza Affari con il Ftse Mib che perde lo 0,81% a 17.763,88 punti. Tra i titoli, Unicredit (-0,31% a 2,542 euro) fallisce il tentativo di recupero dopo una prima parte di seduta in buon rialzo. Tra i segni meno spiccano Buzzi (-4,13%), Unipol (-3,06%) e Leonardo-Finmeccanica (-2,69%).