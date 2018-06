Borsa chiude in forte calo: Ftse Mib -2,32%, spread Btp-Bund a 151

L'incertezza sulla formazione del governo e soprattutto le voci sul programma che stanno siglando M5s e Lega fanno vacillare i mercati. La Borsa di Milano ha chiuso la seduta con i principali indici in ribasso: Ftse All -2,32%, Ftse Mib -2,34%. Male anche lo spread tra Btp e Bund che termina la giornata in forte rialzo a 151 punti base (+15,1%).