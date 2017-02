Borsa, avvio poco mosso a Milano: Ftse Mib +0,15%

Avvio poco mosso per Piazza Affari, con il Ftse Mib che sale dello 0,15%, sostanzialmente in linea con le altre Borse europee. Leonardo guida i rialzi (+1,6%) davanti a Banco Bpm (+1,1%), Moncler (+0,9%), in attesa dei conti, Mediaset (+0,7%) ed Eni (+0,6%). In fondo al listino si colloca Ynap (-0,9%) con Poste Italiane (-0,8%), Tenaris (-0,8%) e Stm (-0,8%). Resta ancora debole Generali (-0,9%).