Borsa, avvio pesante per Piazza Affari: Ftse Mib a -1.50%

Avvio di seduta in netto calo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che perde l'1,50% a 16.265,68 punti e l'All-Share in ribasso dell'1,38% a 17.891,88 punti. Nonostante i dati positivi sulle vendite europee, parte male il titolo Fca, che perde il 2,56% scendendo a 5,72 euro. In difficoltà anche i bancari: Mps -2,55%, Carige -2,35%, Ubi -2,28%, Banco Popolare -3,20%, Bpm -2,99%, Intesa Sanpaolo -2,54%, UniCredit -2,48%.