Borsa, avvio negativo a Piazza Affari: Ftse Mib -0,53%

Apre in leggero calo la seduta di Piazza Affari. Il Ftse Mib cede lo 0,53% a 16.755 punti. Tra i titoli peggiori in avvio Saipem (-1,3%) e Ubi (-1,2%). Apertura negativa anche per tutti i principali mercati azionari del Vecchio Continente. Francoforte registra una perdita dello 0,77%, Parigi dello 0,57%, Madrid dello 0,60%, Amsterdam dello 0,55%, Bruxelles dello 0,41% e Zurigo dello 0,22%. In controtendenza Londra (+0,31%).