Borsa, avvio in rialzo per Piazza Affari: Ftse Mib +0,8%

Piazza Affari ha aperto in terreno positivo, con il Ftse Mib in crescita dello 0,8% a 16.426 punti e il Ftse All Share in rialzo dello 0,72% a 18.004,48 punti. Bene anche gli altri principali mercati europei: a Londra l'indice Ftse 100 guadagna lo 0,75% a 6829,01 punti, a Parigi il Cac 40 sale dello 0,81% a 4566,26 punti.