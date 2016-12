Borsa, avvio in negativo per Piazza Affari: Ftse Mib perde lo 0,56%

Apertura in negativo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,56% a 17.614 punti. In rosso anche il Ftse All Share che perde lo 0,46% a 19.322 punti. Tra i titoli, in calo Tenaris (-2,02%), Bper (-1,95%) e Mps (-1,50%). Segno più invece per Saipem (+0,83%), Unicredit (+0,56%) e Intesa (+0,10%).