Borsa, avvio in calo per Piazza Affari: il Ftse Mib perde lo 0,30%

Apertura in calo per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,30% a 17.444 punti. In fondo al listino milanese Ferrari (-1,30%) e Prysmian (-1,00%). Partenza negativa anche per le altre principali Borse europee: Francoforte cede lo 0,73%, Parigi scende dello 0,59% e Londra segna una flessione dello 0,50%.