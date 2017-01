Borsa Atene, chiusura shock: -12,7%. Male anche le altre Borse europee

22:26 - Indici in picchiata alla Borsa di Atene, che chiude perdendo il 12,7% per i timori di elezioni anticipate e per gli effetti degli impegni con la Troika presi dall'esecutivo guidato da Antonis Saramas. Quest'ultimo a sorpresa ha avviato la procedura per eleggere il nuovo presidente della Repubblica. Secondo l'agenzia Bloomberg, Atene sconta il ribasso più forte degli ultimi 27 anni. Titoli bancari in caduta libera.

"Samaras sa dove sta andando, credo che i mercati dovrebbero sentirsi più sicuri di quello che si sono sentiti stamattina", ha affermato' il commissario agli affari economici Pierre Moscovici commentando la situazione greca che ha trascinato al ribasso le Borse europee.



Milano ha infatti chiuso in forte calo. Il Ftse Mib cede il 2,81% a 19.390 punti. Parigi perde invece oltre il 2,5%. Francoforte il 2,2%. Nella seduta di oggi i principali listini europei hanno bruciato 219,7 miliardi di euro di capitalizzazione di borsa. L'indice paneuropeo Dj Stoxx 600 ha perso il 2,33%.



Ma Wall Street chiude contrastata - Wall Street chiude contrastata, con il Dow Jones che perde lo 0,29% a 17.801,46 punti e il Nasdaq che guadagna lo 0,54% a 4.766,47 punti. Chiude in territorio negativo l'indice S&P500 che cede lo 0,03% a 2.059,78 punti.