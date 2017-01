Borsa, Atene apre in forte calo

Apertura in forte calo per la Borsa di Atene. L'indice Bs Ase cede il 2,34% a 659 punti, frenato dai bancari Eurobank (-10%), Piraeus (-7,21%), National Bank of Greece (-8,36%) ed Alpha Bank (-6,9%). Dopo il voto favorevole del Parlamento tedesco, l'Ue ha firmato il memorandum per il piano di aiuti e l'Esm ha dato l'ok alla prima tranche.