Borsa, apertura in ribasso

Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,66% a 23.625 punti. Non riesce a fare prezzo Mps (+19,92% il teorico), mentre scivola Bpm (-2,2%). In rialzo Mediobanca (+0,32%). Un inizio di settimana all'insegna dell'incertezza a causa dei timori di una possibile uscita dall'euro da parte della Grecia.