Borsa, apertura in rialzo per Piazza Affari: Ftse Mib +0,63%

Apertura in positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,63% a 18.520 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,55% a 20.188 punti. Ottimo avvio di seduta per Fca, nel giorno dei conti trimestrali, con il titolo che sul listino milanese guadagna l'1,25% a quota 7,32 euro.