Borsa, apertura in rialzo per Milano: Ftse Mib +0,47%

Piazza Affari apre la giornata in rialzo, con gli investitori che sembra abbiano superato i timori della Brexit nel giorno in cui i britannici sono chiamati alle urne per decidere se rimanere nell'Unione europea. L'Ftse Mib guadagna lo 0,47%, a 17.404 punti, mentre l'Ftse All Share si mostra in progresso dello 0,45%, a 19.073 punti.