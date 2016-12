Borsa, apertura in positivo per Piazza Affari: Ftse Mib +0,75%

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che segna un rialzo dello 0,75% a 17.819 punti. Sprint di Mps (+2%) ed Astaldi (+2,59%) dopo la cessione di A4 Holding ad Abertis, mentre non fa prezzo Banco Popolare e Bpm cede lo 0,36%. Apertura con il segno più anche per le altre Borse europee: Parigi guadagna lo 0,38%, Londra lo 0,40% e Francoforte lo 0,80%.