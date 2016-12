Borsa, apertura in positivo per Piazza Affari: Ftse Mib +0,72%

Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che registra un aumento dello 0,72% a 16.646 punti. Bene Mps (+3%), Ubi (+2,92%), Bper e Mediaset (+2,32% entrambe). Nessun titolo in rosso nel paniere principale. Avvio di seduta positivo anche per le altre principali Borse europee. Londra guadagna lo 0,30% a 6.879 punti, Parigi lo 0,53% a 4.441 punti e Francoforte lo 0,72% a 1.613 punti.