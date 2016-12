Borsa, apertura in calo per Piazza Affari: Ftse Mib perde lo 0,16%

Apertura in flessione per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che cede lo 0,16% a quota 17.895 punti. Tra i titoli, vendite su Ferragamo (-3,04%) e Azimut (-2,12%). Avvio in rosso anche per le principali Borse europee: Londra scivola dello 0,47% a 6.088 punti, mentre Francoforte perde lo 0,49% a 9.803 punti e Parigi segna un -0,73% a 4.288 punti.