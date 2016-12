Boom Fca, +20,34% a settembre

Fiat Chrysler Automobiles ha venduto a settembre 36.888 vetture, con una crescita del 20,34% sullo stesso mese del 2014. La quota è pari al 28,4%, per un aumento dello 0,75%. Dall'inizio dell'anno le immatricolazioni sono state 339.360, il 17,5% in più dell'analogo periodo 2014. Dati positivi per tutto il mercato auto in Italia, con una crescita del 17,2% rispetto a settembre 2014 e del 15,3% da gennaio 2015.