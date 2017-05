Boom dell'export di armamenti italiani, ma salgono anche le importazioni

Sono in tutto 82 i Paesi di esportazione dell'Italia che si conferma ai primi posti nella graduatoria mondiale per penetrazione del mercato. Proprio il Kuwait è al primo posto come mercato di sbocco per l'Italia; seguono Gran Bretagna, Germania, Francia, Spagna, Arabia Saudita (427,5 milioni), Usa, Qatar, Norvegia e Turchia (133,4 milioni).



Oltre agli aerei (che pesano per 8,8 miliardi di euro sull'export), la categoria di armamenti più venduta dall'Italia all'estero è quella di "bombe, siluri razzi, missili e accessori", per 1,2 miliardi di euro. Per quanto riguarda le importazioni, invece, l'82% del materiale d'armamento è stato acquistato dagli Stati Uniti.



L'incremento del giro d'affari, del resto, non è una sorpresa: secondo il rapporto sulle spese militari nel mondo che il Sipri (l'Istituto internazionale di Stoccolma per la ricerca sulla pace) ha diffuso lunedì, infatti, le spese militari nel mondo sono aumentate lo scorso anno dello 0,4%, arrivando a quota 1.686 miliardi di dollari.



E l'Italia risulta tra i 15 Paesi che spendono di più in armamenti: il nostro Paese è all'11esimo posto (dopo Usa, Cina, Russia, Arabia Saudita, India, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Germania e Corea del Sud) con 27,9 miliardi di dollari nel 2016, cifra che rappresenta una crescita dell'11% rispetto al 2015. Si tratta dell'incremento annuale maggiore tra tutti i Paesi del mondo, ma va anche detto che nel periodo 2007-2016 le nostre spese militari sono calate del 16%.