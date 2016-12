Bonus bebè: ai nati fino a dicembre 2017 un assegno da 960 euro l'anno

Tutti gli interessati devono presentare le domande per ricevere l'assegno di natalità, che viene versato in rate mensili di 80 euro per ogni figlio a partire dalla nascita, o dall'ingresso in famiglia per adozione o affido, fino al terzo compleanno del piccolo.



Un contributo più ricco andrà alle famiglie più povere, quelle con un Isee non superiore ai 7mila euro annui: per loro l'assegno sale a 160 euro al mese. Ha diritto di presentare la domanda uno dei due genitori purché sia cittadino italiano o comunitario, oppure extracomunitario ma con permesso di soggiorno Ue di lungo periodo. Al momento della domanda, chi presenta la richiesta deve risiedere in Italia e convivere con il bambino.



La domanda, dicono all'Inps, va presentata all'Istituto di previdenza esclusivamente in via telematica entro 90 giorni dalla nascita del bambino o dall'ingresso in famiglia. In via transitoria, soltanto per le nascite o adozioni avvenute tra il primo gennaio 2015 e il 27 aprile 2015, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 27 aprile. Pertanto, per questi casi la scadenza per presentare la domanda di assegno è il 27 luglio 2015. Per le richieste presentate invece oltre i 90 giorni, e per quelle del periodo transitorio presentate oltre il 27 luglio 2015, l'assegno spetta a decorrere dalla data di presentazione della domanda.