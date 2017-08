Bonus asilo, nel primo giorno 20mila richieste

Sono quasi 20mila le domande per accedere al cosiddetto Bonus asili nido arrivate all'Inps nel primo giorno di avvio della procedura. Lo rende noto l'Istituto di previdenza spiegando che alle 17 "risultano presentate complessivamente 19.788 domande, di cui 19.741 per il contributo per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati autorizzati". Il budget totale assegnato è pari a 10,6 milioni di euro.