Bond argentini, firmato l'accordo per il rimborso a 50mila italiani

A New York è stato firmato l'accordo finale per i circa 50mila italiani detentori di bond argentini, in default dal 2001, nel ricorso arbitrale al "Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti". L'intesa conferma il pagamento in contanti pari al 150% dell'importo nominale originario delle obbligazioni entro fine giugno, per un totale di circa 1,35 miliardi di dollari.