Bollette, Tar: ok ad aumenti ma vi sia piano per eventuali rimborsi

L'Autorità per l'Energia deve "adottare, entro 40 giorni, un provvedimento per la liquidazione ai clienti dei rimborsi spettanti". Lo ha deciso il Tar della Lombardia che, dopo aver sospeso gli aumenti scattati a luglio, ha ora sbloccato quelli delle prossime bollette. Il piano per i rimborsi dovrà essere applicato se, nel giudizio di merito rimandato al prossimo febbraio, i rincari delle bollette saranno bocciati.