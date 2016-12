Bollette, da luglio calo luce e gas

Dal primo luglio bollette di luce e gas meno care, con un risparmio annuale medio di circa 65 euro. Lo comunica l'Authority dell'Energia, sottolineando che si conferma anche nel terzo trimestre del 2015 la tendenza al ribasso. Nel dettaglio, per la luce si spenderà lo 0,5% in meno mentre per il gas il risparmio sarà dell'1%.