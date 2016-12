Bollette, Authority: riduzione nucleare Francia peserà sull'Italia

"E' atteso un effetto" sulle bollette italiane per il fermo di un terzo delle centrali nucleari francesi, perché "i mercati sono collegati" e quindi "ci stupiremmo del contrario". Lo annuncia il presidente dell'Autorità per l'energia Guido Bortoni, precisando però: "Numeri non ne faccio, li fa il mercato". Non conferma né smentisce dunque l'ipotesi di extracosto di 1-1,5 miliardi per l'Italia.