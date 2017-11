Boeri: "Su aumento dell'età pensionabile fare cambiamenti annuali"

Non bisogna bloccare l'aumento dell'età di pensionamento legato all'aspettativa di vita, ma piuttosto bisognerebbe "fare cambiamenti annuali" e non triennali in modo che l'adeguamento sia graduale. Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, parlando a un convegno dei giovani imprenditori di Confcommercio. Boeri si è detto invece favorevole ad individuare lavori usuranti verificando le diverse speranze di vita in modo da sottrarli all'aumento.