Boeri: "Si parla solo di pensioni ma ci sono anche altri temi forti"

"E' paradossale che in Italia si discuta quasi esclusivamente di pensioni, ignorando altri aspetti di protezione sociale come la non autosufficienza, che è un tema generazionale molto forte". A dirlo è il presidente dell'Inps, Tito Boeri, secondo il quale "la riforma della non autosufficienza è un tema da inizio legislatura", anche perché il numero di persone non autosufficienti e la spesa in materia sono destinati "a lievitare da qui al 2050".