Boeri: "L'Inps non sta fallendo"

"L'Inps non è sull'orlo del fallimento". Lo ha assicurato il presidente dell'istituto di previdenza, Tito Boeri, in audizione alla Camera dei deputati. Rispondendo a una domanda sul disavanzo dell'ente, Boeri ha rassicurato i pensionati: "Anche se l'Inps dovesse fallire, e non è ciò che sta avvenendo, i cittadini continueranno ad avere le loro prestazioni e le loro pensioni".