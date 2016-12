Boeri (Inps): governo al lavoro seriamente su flessibilità pensioni

"Non è una ipotesi: il governo sta lavorando seriamente a questa ipotesi e noi siamo contenti di collaborare": lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, sulla possibile flessibilità in uscita per le pensioni. "Il brusco innalzamento dei requisiti d'accesso ha bloccato le assunzioni dei giovani". Boeri torna anche sui vitalizi dei parlamentari e ricorda come il risparmio possibile, se fossero legati ai contributi, sarebbe di circa 150 milioni.