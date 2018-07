Boeri: "Immigrati sovrastimati per la disinformazione" | Salvini: "Questo vive su Marte"

"Stretta sull'immigrazione aumenta i clandestini" - La storia, ha poi sottolineato Boeri, "ci insegna che quando si pongono forti restrizioni all'immigrazione regolare, aumenta l'immigrazione clandestina e viceversa: in genere, a fronte di una riduzione del 10% dell'immigrazione regolare, quella illegale aumenta dal 3 al 5%". In presenza di decreti flussi del tutto irrealistici, "la domanda di lavoro immigrato - ha aggiunto - si riversa sull'immigrazione irregolare di chi arriva in aereo o in macchina, non coi barconi ma coi visti turistici, e rimane in Italia a visto scaduto".



"Sistema non regge senza nuovi ingressi" - "Il nostro sistema pensionistico è in grado di reggere alla sfida della longevità, almeno sin quando si manterrà l'adeguamento automatico dell'età pensionabile alla speranza di vita e la revisione dei coefficienti di trasformazione. Ma non ha al suo interno meccanismi correttivi che gli permettano di compensare un calo delle coorti in ingresso nel nostro mercato del lavoro", ha detto facendo riferimento al declino demografico eventualmente connesso alla riduzione dei flussi migratori.



"Dimezzando immigrati via popolazione come Torino" - "Il declino demografico è un problema molto piu' vicino nel tempo di quanto si ritenga". Inoltre, ha osservato il presidente dell'Inps, "dimezzando i flussi migratori in cinque anni perderemmo una popolazione equivalente a quella odierna di Torino". E "azzerando l'immigrazione, secondo le stime di Eurostat, perderemmo 700mila persone con meno di 34 anni nell'arco di una legislatura".



Pensioni, "costo quota 100 va da 8 a 20 miliardi annui" - Nella Relazione annuale Boeri ha parlato anche dell'eventuale riforma delle pensioni. "Quota 100 pura - ha spiegato - costa fino a 20 miliardi all'anno, quota 100 con 64 anni minimi di età costa fino a 18 miliardi (che si riducono a 16 alzando il requisito anagrafico a 65 anni), quota 100 con 64 anni minimi di età e il mantenimento della legislazione vigente per quanto riguarda i requisiti di anzianità contributiva indipendenti dall'età costa fino a 8 miliardi. Ripristinando le pensioni di anzianità con quota 100 (o 41 anni di contributi) si avrebbero subito circa 750mila pensionati in più".



"No a cancellazione legge Fornero, sì a flessibilità" - "Tornare indietro del tutto" dalla legge Fornero, ha ammonito Boeri, "non è possibile": le persone che hanno subito "gli effetti più dirompenti di quella riforma" si sentirebbero "beffate, a partire dalle donne". Anche i costi del ripristino in toto o in parte delle pensioni di anzianità allora vigenti sarebbero "molto elevati". Non solo, ha aggiunto, si innescherebbe anche un circolo vizioso che porterebbe a ridurre l'occupazione. "Possiamo tuttavia permetterci una maggiore flessibilità accelerando la transizione al metodo contributivo".



"Bene l'introduzione del salario minimo" - "Il nuovo governo - ha proseguito - sembra intenzionato ad introdurre un salario minimo orario", una misura che "avrebbe il doppio vantaggio di favorire il decentramento della contrattazione e ridurre la povertà fra chi lavora".