Boccia: "La logica punitiva del governo non è da grande Paese"

Dal lavoro domenicale ai rapporti col governo. E' un Vincenzo Boccia che parla a 360 gradi quello intervistato dal direttore di Tgcom24, Paolo Liguori , a Fiuggi, alla convention "L'Italia e l'Europa che vogliamo", organizzata da Antonio Tajani . "Chiudiamo le domeniche per aiutare i piccoli esercenti che subiscono la grande distribuzione? Allora chiudiamo anche Amazon. - dice il presidente di Confindustria - Non ha senso: non facciamo prima a detassare il lavoro domenicale per i piccoli in modo che aprano anche loro?"

Secondo Boccia, così facendo "quando un turista arriva nelle nostre città è una festa! Evitiamo la ideologizzazione della domenica. Possiamo tutelare le categorie che il governo vuole salvaguardare ma in una logica sana".



Poi l'affondo verso l'esecutivo. "Se parli ti fanno la legge per far uscire le aziende pubbliche da Confindustria. Se un giornale critica ti fanno la legge contro i giornali. Se qualche tv critica ti fanno una legge per il tetto della pubblicità. Siamo nella logica punitiva che non appartiene all'idea di un grande Paese democratico in cui il confronto deve essere un valore" ha dichiarato Boccia. "Non immagino un Paese senza giornali, senza tv e senza opposizione. E se questa - ha aggiunto - è la disintermediazione per fare tutto ciò che vuoi senza un'opposizione non è il Paese ideale almeno per molti noi".

Quindi l'endorsement a Tajani: "Ha memoria e futuro, a noi e al nostro mondo piace perché quando era commissario aveva puntato sulla centralità della questione industriale europea".