Boccia: "Detassare il lavoro domenicale per i piccoli così aprono tutti"

"Chiudiamo le domeniche per aiutare i piccoli esercenti che subiscono l’effetto della grande distribuzione organizzata? Allora chiudiamo anche Amazon. Non facciamo prima a detassare il lavoro domenicale per i piccoli così che aprano tutti e quando uno arriva nelle nostre città è una festa? Evitiamo la ideologizzazione della domenica. Possiamo tutelare le categorie che il governo vuole tutelare ma in una logica sana". Lo ha detto il presidente della Confindustria Vincenzo Boccia, intervistato da Paolo Liguori a Fiuggi, in occasione del convegno organizzato da Antonio Tajani. "Al governo siamo ancora alla fase adolescenziale. Un ministro deve tutelare i suoi elettori o l'interesse nazionale? - ha poi aggiunto -. Non c'è più pazienza, si vuole tutto e subito ma così non si fanno gli interessi del Paese".