Bloomberg: "Fca pensa di spostare la sede fiscale della Ferrari all'estero"

18:02 - Ferrari starebbe valutando la possibilità di trasferire la residenza fiscale all'estero per beneficiare di risparmi sulla tassazione, in vista dello spin off da Fca. Lo scrive l'agenzia Bloomberg, citando fonti vicino al dossier secondo cui sul tavolo ci sono varie opzioni. La decisione sarà presa nei prossimi mesi. Un eventuale trasferimento, precisano le fonti, non avrebbe comunque alcun impatto sulle attività a Maranello.

Fca pesante in Borsa: -6,6%. Atteso prezzo convertendo - Il titolo Fca a chiuso in pesante flessione, dopo essere stato anche congelato al ribasso, in attesa di conoscere il prezzo del bond convertendo da 2,5 miliardi di dollari. Fiat Chrysler Automobiles ha ceduto il 6,62% a 9,8 euro a Piazza Affari. Nelle sale operative hanno parlato di un "comportamento anomalo" a seguito di un "mega ordine che ha fatto rompere quota 10 euro". In rosso anche Exor (-1,14%) e Cnh (-2,19%).