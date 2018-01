Blackstone pronta ad acquisire per 17 mld quota Thomson Reuters

Blackstone è in trattative avanzate per acquistare una quota del 55% nella divisione "Financial and Risk'" di Thomson Reuters per 17 miliardi di dollari. Lo riporta la Reuters. Il consiglio di amministrazione di Thomson Reuters dovrebbe riunirsi nelle prossime ore per valutare l'offerta tutta in contanti di Blackstone per la divisione F&R, che fornisce informazioni, dati e analisi alle banche e alle società di investimento.