Black Friday: tutti pronti, anche in Italia

Sbarca anche in Italia il 27 novembre il Black Friday , la festa americana in cui a farla da padrona sono i prezzi scontatissimi. Ad aderire a questa iniziativa saranno, oltre a numerosi siti di e-commerce , soprattutto numerose catene di negozi di elettronica in tutto il Paese.

Il Black Friday è una tradizione tipicamente americana e si svolge ogni anno il giorno dopo quello del Ringraziamento, fissato il quarto giovedì di novembre. E non si tratta solo di shopping: questa giornata dà ufficialmente il via alla stagione dello shopping natalizio, un inizio con il botto viste le eccezionali offerte proposte dagli esercenti. Le occasioni imperdibili spingono circa un quarto delle persone che fanno shopping durante la giornata ad accamparsi fuori dal negozio aspettando l'apertura per non perdere l'occasione di accaparrarsi le promozioni più vantaggiose.





Il 27 novembre di quest'anno, in particolare, sarà all'insegna dello shopping online, con Amazon Italia che ha indetto tre giorni di sconti, mentre eBay ha già iniziato a vendere i propri prodotti a prezzi vantaggiosi.

L'Apple Online Store non sarà da meno, e secondo alcune fonti proporrà prezzi ridotti e regali a chi visiterà il negozio online.