Bitcoin, vola a nuovo record: supera i 14mila dollari

Non si ferma la corsa della criptovaluta più famosa, il Bitcoin, che con l'ennesima volata è schizzata sopra i 14mila dollari, segnando un nuovo record storico. Solo il 29 novembre aveva superato i 10mila dollari, per poi salire oltre gli 11mila nello stesso giorno. Quota 12mila è stata superata nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 dicembre ed in poche ore la moneta virtuale ha raggiunto un altro massimo.