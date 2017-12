Bitcoin, parte nuova era: via a scambio future a Chicago

Inizia una nuova era per il Bitcoin. Lo scambio di future sulla criptovaluta è infatti iniziato al Chicago Board Options Exchange (Cboe), con la sigla XBT, alle 6 del pomeriggio ora di New York, mezzanotte in Italia. La valuta digitale era a 14.890 dollari ed è immediatamente schizzata a 16.150 dollari per poi attestarsi sui 15mila dollari.