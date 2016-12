Bild: "Merkel si prepara alla Grexit" Ma la cancelliera tedesca smentisce

"Si continui a trattare", ha detto la cancelliera tedesca. Parlando delle trattative con Atene, infatti, la Merkel ha sempre ribadito che "dove c'è la volontà c'è anche una strada. Ma la volontà deve venire da tutte le parti".



"E' giusto che si continui a parlare gli uni con gli altri, ancora e ancora", ha aggiunto la cancelliera nel passaggio del discorso dedicato alle trattative con Atene.



Berlino: "Lavoriamo perché la Grecia resti nell'Eurozona" - Anche il governo di Berlino ha assicurato che si sta lavorando affinché si scongiuri la Grexit. "Il nostro atteggiamento non è cambiato. Lavoriamo affinché la Grecia resti un membro dell'Eurozona", ha detto il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert, rispondendo a una domanda sulle indiscrezioni della Bild.



Tsipras: "Finché il popolo ci appoggia, lotteremo" - "Finché il popolo greco sosterrà gli sforzi del governo, il governo continuerà a sostenere le giuste richieste del popolo greco". E' quanto ha dichiarato il premier greco Alexis Tsipras parlando con i giornalisti dell'emittente statale Ert durante una visita compiuta nell'edificio che ospita la stazione radio-televisiva chiusa due anni fa dal governo Samaras e di recente riaperta per volere dell'attuale governo.



"Non taglieremo le pensioni" - "La Grecia non accetterà tagli agli stipendi e alle pensioni". Lo ha detto alla Bloomberg un rappresentante del governo greco. "Le trattative con i creditori, da un punto di vista tecnico, sono concluse. I negoziati proseguiranno a livello politico. Atene punta un avanzo primario più basso e alla ristrutturazione del debito", ha aggiunto.