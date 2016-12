Bilancio pluriennale Ue, presidenza: "C'è accordo, andiamo avanti"

Nonostante la "riserva" dall'Italia sulla revisione del bilancio pluriennale Ue, la presidenza slovacca di turno ritiene di "aver raggiunto un ampio consenso" e, pur "rispettando" la posizione del nostro Paese e "l'astensione del Regno Unito", presenterà l'accordo al Parlamento europeo. L'annuncio è del sottosegretario slovacco per gli Affari europei Ivan Korcok, che sottolinea: "Ci saranno 6 miliardi in più per migranti, sicurezza, disoccupazione".