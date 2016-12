Berlino:situazione Atene peggiorata

Nelle ultime settimane la situazione in Grecia "è drammaticamente peggiorata". A sostenerlo è il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble in un'intervista alla Bild. Intanto il presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem bolla come "completamente falsa" l'affermazione del ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis secondo cui un accordo tra Grecia e creditori sarebbe vicino.