12:38 - Il governo tedesco ha "rispetto" per le riforme portate avanti in Italia. A dirlo, correggendo il tiro di Berlino dopo le dichiarazioni di Angela Merkel, è il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert. Il quale sottolinea anche come il Jobs Act "è un primo passo importante", ma comunque "non tocca al governo tedesco dare consigli ai vicini o ai partner su come rispettare ciò che è stato stabilito a livello europeo".