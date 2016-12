Berlino: "Per Grecia non è tardi"

Per Berlino la questione greca non è chiusa. Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, si è detto dispiaciuto che "giovedì all'Eurogruppo non ci sia stato un passo avanti, ma non è troppo tardi e speriamo in un accordo". Per Seibert il presupposto per una decisione, al Consiglio speciale di lunedì, "può essere soltanto un'intesa tra Atene e le tre istituzioni".